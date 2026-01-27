На уборку снега в Казани за сутки вышли больше 328 машин

Город
27 января 2026  13:40
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани полным ходом идет уборка снега. Только за прошедшие сутки на улицы вышли 328 снегоуборочных машин и 496 рабочих, сообщается на сайте мэрии Казани. Удалось вывезти и утилизировать 4,2 тысячи тонн снега, а также рассыпать на дорогах 139 тонн специальных материалов против гололеда.

Работа продолжается и сегодня: днем на уборку выйдут еще 325 единиц техники и 552 человека. Всего за зиму в Казани уже собрали и вывезли 462,6 тысяч тонн снега, а для обработки дорог использовали более 35 тысяч тонн противогололедных смесей.

