На улице Аделя Кутуя в Казани до октября поэтапно перекроют заезды

В Казани с 8 июля по 25 октября на улице Аделя Кутуя вводятся поэтапные ограничения движения. Меры связаны со строительством канализационной трассы для жилого комплекса на улице Родины. На разных участках заезды будут полностью или частично перекрывать в несколько этапов.

С 8 июля по 16 августа полностью закроют заезд у домов №161, 161В, 163А и между ними. С 27 августа по 9 сентября – у дома №180, а также между корпусами №181Г и №181Д (с дополнительным перекрытием с 12 по 29 сентября). У дома №183 движение будет полностью перекрыто с 27 августа по 14 сентября с перерывами. На завершающем этапе, со 2 по 25 октября, частично ограничат заезд в районе дома №185А.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных неудобств.