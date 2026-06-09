На VK Fest в Казани впервые сыграли свадьбу: молодожены из Иркутска и Татарстана узаконили отношения

В столице Татарстана на фестивале VK Fest произошло необычное событие — впервые в истории мероприятия на татарской сцене «Идел» прошла церемония бракосочетания. Семью создали Елизавета из Иркутска и Зульфат из Татарстана.

Пара познакомилась три года назад в социальной сети «ВКонтакте», а их первая реальная встреча состоялась в Казани. Общими интересами стали путешествия, скорость и, главное, любовь к мотоциклам.

— Сегодня их маршрут приводит в самую важную точку — туда, где два отдельных пути становятся одной общей дорогой, — сказал ведущий церемонии.

Зульфат, по словам невесты, уже через два месяца после знакомства подарил ей новый мотоцикл.

— У меня сердце быстро забилось, и я подумала: это судьба. Сразу ёкнуло, с первых сообщений, — поделилась Елизавета.

Официальную часть провела представитель Управления ЗАГС Казани, заслуженный работник культуры РТ Гузель Мухутдинова. Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поздравила пару со сцены.

— Поздравляю от имени Раиса Республики Татарстан с рождением вашей семьи. Сегодня площадка VK Fest вся знает, что на этой земле появилась ваша семья. Пусть приумножатся ваши достижения, всегда будьте счастливы. С праздником вас, дорогие друзья, — сказала Фазлеева.

Церемония завершилась официальной регистрацией: пара обменялась кольцами и скрепила брак подписями.