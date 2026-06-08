На VK Fest в Татарстане прошла профориентационная площадка «Живи и работай в Татарстане»

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан представило тематическую зону «Живи и работай в Татарстане», цель которой — помочь посетителям с выбором профессии и рассказать о возможностях трудоустройства в регионе. Площадка была разделена на пять интерактивных зон.

В первой зоне, названной «Забота и карьера», сотрудники службы занятости проводили классическое профориентационное тестирование. Рядом работала необычная точка, где можно было дополнительно проконсультироваться по натальной карте с «гадалками».

Во второй зоне, VR-пространстве, посетителям предложили десять профессиональных проб в виртуальной реальности: каждый мог попробовать себя в роли комбайнера, ветеринарного врача, медсестры, пожарного и других специалистов.

Третья зона была посвящена примерке амуниции. Здесь была представлена экипировка по шести профессиям: пожарного, полицейского, повара, электрика и других. Желающие могли примерить снаряжение и сфотографироваться.

В четвёртой зоне гостей ждала настольная игра, созданная по принципу «Монополии», но вместо абстрактных активов участники приобретали реальные предприятия Татарстана — например, можно было «купить» КАМАЗ. Игра была представлена впервые.

Пятая зона была отведена под консультации по вакансиям. Сотрудники Кадрового центра рассказывали о текущих программах и открытых позициях в республике, включая уровни заработных плат.

Первый заместитель директора Центра занятости населения РТ Гульнара Филиппова пояснила, как родилась концепция стенда и что вызывало наибольший интерес у посетителей:

— У нас этот стенд в первый раз. Больше всего привлекали «гадалки» — очереди стояли с самого начала фестиваля. Также пользовалась спросом VR-зона, там в основном были детишки. К тому же за прохождение теста давали апельсин с логотипом «Работа России». Человек, который ищет работу, мог прийти, понять, в каком направлении ему было бы интересно двигаться, а наши консультанты подсказывали, к чему именно у него есть склонности.