На Волге в Татарстане спасли четверых рыбаков, оказавшихся на оторвавшемся льду

В Камско-Устьинском районе сотрудники МЧС эвакуировали группу любителей подледного лова, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшихся промоин. Инцидент произошел вблизи города Тетюши.

Мужчины вышли на лед в период активного таяния и оказались отрезанными от суши. На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда и инспекторы ГИМС, которые доставили рыбаков на берег на судне на воздушной подушке. Всех четверых передали сотрудникам полиции.

В ведомстве напомнили, что выход на тонкий весенний лед опасен для жизни. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность: размер штрафа составляет от 1,5 до 2 тыс. рублей. Вопрос о наказании будет решать административная комиссия Тетюшского района.