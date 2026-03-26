На Волге в Татарстане спасли четверых рыбаков, оказавшихся на оторвавшемся льду

news_top_970_100
Республика
26 марта 2026  09:05

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Камско-Устьинском районе сотрудники МЧС эвакуировали группу любителей подледного лова, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшихся промоин. Инцидент произошел вблизи города Тетюши.

Мужчины вышли на лед в период активного таяния и оказались отрезанными от суши. На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда и инспекторы ГИМС, которые доставили рыбаков на берег на судне на воздушной подушке. Всех четверых передали сотрудникам полиции.

В ведомстве напомнили, что выход на тонкий весенний лед опасен для жизни. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность: размер штрафа составляет от 1,5 до 2 тыс. рублей. Вопрос о наказании будет решать административная комиссия Тетюшского района.

news_right_column_240_400
Новости
Тимур Билялов установил рекорд КХЛ
Аферисты переключаются на детей
Ольга Корнева: У каждого человека свой Пушкин
Ольга Корнева: У каждого человека свой Пушкин
Более 15 тысяч первоклассников сядут за парты 1 сентября в Казани
Более 15 тысяч первоклассников сядут за парты 1 сентября в Казани
В Казани общегородской субботник назначили на 25 апреля
В Татарстане на реставрацию объектов культурного наследия выделили 1,8 млрд рублей
В РТ за неделю подорожали три марки бензина
