На заводе в Зеленодольске спустили на воду буксир «Кулой»

На судостроительном заводе имени А.М. Горького в Зеленодольске состоялся спуск на воду аварийно-спасательного буксира «Кулой». Судно стало четвертым в серии из пяти единиц, строящихся по проекту Т3150-ЗД. Как сообщили в Минтрансе России, буксир предназначен для работы в ледовых условиях, может выполнять буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, помогать при швартовке, а также участвовать в ликвидации пожаров и разливов нефти.

Строительство ведется под надзором Российского морского регистра судоходства в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Название «Кулой» буксир получил в честь одноименного поселка в Архангельской области. Ранее, в конце 2025 года, на воду был спущен буксир «Верман», а в марте 2026-го — «Оклан». Завершение серии позволит повысить безопасность судоходства в портах и на акваториях с тяжелыми ледовыми условиями.