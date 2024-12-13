Национальный фестиваль «Театральное Приволжье» стартовал в Татарстане

В Татарстане прошли живые показы спектаклей в рамках Фестиваля «Театральное Приволжье». Это мероприятие включало этап очных показов лучших представлений, отобранных для VI сезона среди детских и молодежных театров.

Региональное экспертное жюри, состоящее из видных театральных деятелей, представителей Союза театральных деятелей Татарстана и заметных фигур в сфере культуры, просмотрело лучшие работы театров и студий области.

В ходе фестиваля, 9 декабря, жюри оценило спектакли «Уроки французского» от Детской театральной студии «Тылсым» на базе Альметьевского татарского театра и «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» при Российском государственном университете правосудия. Эти показы прошли в Доме Актера им. М. Салимжанова и в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

11 декабря показы продолжались в Атнинском районе, где жюри выступило наблюдателями на спектаклях «Сер тотмас үрдәк» театральной студии «Ташбаш» и «Дорогая Елена Сергеевна» от театральной студии «Илһам». Оба коллектива родом из Атнинского района.

В этот же день в Казани на базе Образовательного центра «Оранжевое Чудо» состоялся показ постановки «Про любовь без сантиментов» молодежного театра «Вдох», вдохновленной рассказами Михаила Зощенко, сочетая иронию, сатиру и юмор.

Также членами жюри были отмечены спектакли, такие как «Деревенский пес Акбай» Детской татарской театральной студии «Апуш», детский мюзикл «Золотая Семруг» театральной студии «Вдохновение», «Галиябану» театральной студии «Саяр», «Память» студенческого театра миниатюр «Сдвиг по фазе», а также «Квантовая Миксология, или Упрощённая схема машины времени» театральной студии «Культурный Дом».

После завершения показов, жюри определит победителей, которые будут представлять Татарстан в номинациях «Детские театральные коллективы и студии» и «Молодежные театральные коллективы и студии» на окружном этапе фестиваля, который пройдет в январе-феврале 2025 года.

Победители определяются по результатам экспертного голосования, а награждение состоится 27 марта, в Всемирный день театра, в формате видеотрансляции с участием всех 14 регионов ПФО, где будут оглашены итоги окружного голосования и определены победители фестиваля.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и отвечает целям федерального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура».