Над Татарстаном сбили второй за сутки дрон

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали второй за день беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Татарстана. Согласно информации Министерства обороны РФ, перехват воздушной цели был осуществлен в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Ранее, с 08:00 до 12:00, в небе над республикой уже был уничтожен один украинский БПЛА. Всего за указанный временной промежуток российские средства ПВО ликвидировали девять воздушных целей: пять беспилотников над территорией Татарстана и еще четыре — в воздушном пространстве Курской, Белгородской областей и Крыма.

В связи с воздушной угрозой в республике с 10:39 до 14:44 действовал режим «Беспилотная опасности», ставший четвертым по счету с начала недели. Международный аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске временно приостанавливал прием рейсов, что привело к перенаправлению одного воздушного судна на запасной аэродром. В настоящее время работа аэропорта восстановлена и осуществляется в штатном режиме.