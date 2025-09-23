Найди друга: в субботу в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет акция «Лапа дружбы»

В эту субботу главный парк Казани приглашает всех любителей животных на добрую и важную акцию «Лапа дружбы». На специальной площадке для выгула собак будут ждать новые хозяев питомцы из приюта «Щенячий патруль». Каждый сможет познакомиться с собаками, погулять с ними и, если возникнет та самая связь, забрать нового друга домой.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Татарстане». Акция — это не только возможность найти питомца, но и весело провести время всей семьей.

- Лекции от кинологов: специалисты расскажут о тонкостях воспитания и ухода за собаками.

- Регистрация питомцев: в мобильных пунктах можно будет быстро чипировать и зарегистрировать своего питомца.

- Развлечения: гостей ждут диджей-сеты, игры, конкурсы и другие активности.

Для оформления документов новому хозяину понадобится всего лишь паспорт. Организаторы помогут провести все необходимые процедуры.

Событие пройдет в субботу, с 11:00 до 15:00, на площадке для выгула собак в Горкинско-Ометьевском лесу. Вход на мероприятие свободный.