Научно-практическая конференция «Наследие в цифре!» пройдет в Казани 17 и 18 сентября

17-18 сентября 2025 года в столице Татарстана пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие в цифре!». Мероприятие, которое состоится в рамках международного форума Kazan Digital Week 2025, соберет ведущих экспертов в области цифровизации объектов культурного наследия.

Как сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, ключевым событием конференции станет презентация информационной системы «Культурное наследие Татарстана». Разработка системы, начатая в 2023 году, находится на завершающей стадии и предусматривает интеграцию с государственной информационной системой обеспечения градостроительной деятельности.

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, научно-исследовательских институтов, проектных организаций и специалисты в области сохранения историко-культурного наследия.

Конференция получила высокую оценку на федеральном уровне. По словам директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Романа Рыбало, благодаря Татарстану создана «единственная площадка для обмена наработками в области цифровизации культурного наследия».

Деловая программа разделена на два дня: 17 сентября мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо», а 18 сентября - в ГТРК «Корстон». Участие в конференции позволит специалистам ознакомиться с передовыми практиками и технологиями цифровой документации и сохранения памятников истории и культуры.