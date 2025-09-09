Названы даты индексации пенсий в 2026 году: выплаты вырастут дважды

9 сентября 2025  11:01

В 2026 году в России повышение выплат будет произведено дважды. Согласно информации, озвученной главой комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым в интервью ТАСС, индексация предусмотрена на 1 февраля и 1 апреля.

Первое повышение страховых пенсий будет соответствовать фактическому уровню инфляции, который будет определен правительством в январе 2026 года. Вторая индексация, запланированная на апрель, может превысить инфляционный показатель и будет зависеть от финансовых возможностей бюджета Социального фонда.

Важным изменением стало распространение индексации на работающих пенсионеров, которые ранее не имели права на ежегодное увеличение выплат.

Для различных категорий пенсионеров установлены разные сроки пересчета выплат:

Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля

Военные пенсии изменятся после индексации должностных окладов военнослужащих

Такая система индексации позволит обеспечить своевременную адаптацию пенсионных выплат к экономической ситуации и сохранить покупательную способность пенсий.

