Названы районы Татарстана с наибольшей опасностью заразиться мышиной лихорадкой

С начала 2026 года в республике зарегистрировано 57 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Высокий снежный покров создал благоприятные условия для зимовки и размножения грызунов, что повышает риски заражения. Вирус передается воздушно-пылевым путем: опасность представляет пыль в дачных домиках, где побывали грызуны. Специалисты советуют проводить только влажную уборку и использовать респираторы.

Ежегодно зоологи отлавливают около 600 грызунов для проверки на вирус. Инфицированность среди них остается существенной. В этом году уже поймано 56 особей, но пока вирус не выявлен. Чаще всего мышиной лихорадкой болеют мужчины — они активнее отдыхают на природе.

Наиболее неблагополучными районами названы Пестречинский, Лаишевский, Высокогорский, а также Казань. Вакцины от ГЛПС пока не существует. Авдонина призвала жителей обращаться за дератизацией только в организации с лицензией Роспотребнадзора, чтобы избежать некачественной обработки и последующих претензий. Ситуация с заболеваемостью оценивается как спокойная, показатели находятся на уровне прошлого года.