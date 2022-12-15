«Не знаешь, когда на голову снаряд упадет»: имам из Татарстана рассказал о буднях бойцов в зоне СВО

Несмотря на смертельную опасность, военные священнослужители поддержали боевой дух солдат, разделив на недолгое время тяготы и лишения окопной жизни.

В интервью «КВ» Тимур хазрат рассказал об увиденном в зоне спецоперации.

Тимур хазрат, как вы оказались в зоне спецоперации?

Я ранее контактировал c отцом Анатолием [Анатолий Григорьев, погиб в сентябре 2022 года в зоне СВО]. Мы с ним все время контактировали с ребятами [военнослужащими]. Когда он погиб, мы стали с отцом Виталием [Беляевым] контактировать, который до этого уже бывал в Харькове. Там ребята тоже спрашивали: «А где наш мулла? Наш священнослужитель». Поэтому он мне и предложил поехать. Спросил: «Поедешь?» Я говорю: «Поеду!»

Фото: © архив Тимура хазрата Ибрагимова

Почему я согласился? Где-то шесть лет тому назад, когда я учился в Болгаре, в академии [Болгарская исламская академия] приезжал Талгат Таджуддин. У преподавателя я узнал, что у него есть кафедра, которая готовит священнослужителей – имамов военных. А у нас была конференция в Доме Дружбы народов. Я прямо из Дома Дружбы народов в военной форме на «Ниве» приехал в Болгар. Как раз Талгат Таджутддин там находился. Я к нему обращаюсь, а он увидел мою форму и говорит: «Ну, нам такие генералы нужны». Он дал команду и меня записали. Я три года там учился в Уфе. Вот такая предыстория.

Вы ведь имеете боевой опыт, служили в Афганистане…

Да, я кадровый офицер.

Как готовились к командировке. Покупали обмундирование?

Нет, я надел свою военную форму, у меня она единственная, с медалями. Другой военной формы нет у меня. Я в этой военной форме поехал туда [на СВО]. А бронежилет мне там дали. А у отца Виталия – он и в Сирии был, и в Харькове. У него все свое есть.

В спецоперации на Украине погиб священник из Татарстана – отец Анатолий, который отправился туда добровольцем в составе батальона «Алга». Вам не страшно?

Я даже не думал о смерти. Единственное – жену успокоил, сказал, что буду в «зеленой» зоне. Она успокоилась, спокойнее отнеслась к этому. Дочь сказала: «Ты что?» В таком духе. Я говорю: «Молчи. Я закончил [кафедру веонных имамов] специально, чтобы быть с ребятами».

Фото: © архив Тимура хазрата Ибрагимова

Когда началась операция мне звонят, я говорю: «Я согласен ехать». Спросили про мой возраст. Мне 75-й год. Мне сказали, что не могут взять, берут только до 40 лет. Так я оказался за бортом. А так я с отцом Анатолием мог оказаться, с первых дней.

Какие задачи вы выполняли как священнослужитель?

Как священнослужитель я, в основном, говорил о религии. Есть 5 столпов ислама есть, которые надо выполнять. Виталий со своими христианами, а мы – с мусульманами.

Находясь в блиндаже, порой даже вместе – Виталий с одной стороны, я – с другой стороны. Друг другу не мешаем.

О чем спрашивают военнослужащие?

Один военный задает мне вопрос: «Хазрат, когда пост?» Спрашиваю, зачем ему пост. Он выполняет боевую задачу. Ему не нужно. И потом, условия Рамазана можно выполнить и в столь сложных условиях. Например, мы привезли гуманитарную помощь. Один ведь военный не будет ее кушать, он ведь раздаст всем. Говорю: «У тебя 10 человек, ты, считай, на 10 дней месяца очистился».

Как вы поддерживаете дух наших солдат? Какие слова говорите?

Я с собой взял литературу, которую Духовное управление мусульман печатает на русском и на татарском языке.

Много ли верующих среди них?

Они все верующие. Они при мне принимали ислам, поняли, что безбожниками в ад можно попасть. Наше слово, как никак, имеет там вес. Поддержку.

С какими просьбами к вам обращаются? Приходилось ли разговаривать с умирающими?

- Приезжайте к нам еще, просят. Когда в Афганистане был, самое сложное было, когда раненый боец умирал у тебя на рука. Ждешь санитарку, а ее нет. Слезы сами текут. Это самое сложное.

Нынешняя спецоперация отличается от Афганистана?

- Очень сильно! Там было стрелковое оружие, а здесь беспилотники летают. Оператор заметил движение, дает координаты и туда идет минометный обстрел.

А где было хуже?

Хуже где?.. Там, где не знаешь, когда на голову снаряд упадет.

О чем просят в своих молитвах бойцы?

Молятся, чтобы живым и здоровым вернуться.

Фото: © архив Тимура хазрата Ибрагимова

Письма от детей с родины и книги мотивируют бойцов там?

Обязательно. Мы даже им литературу везем. Потому что они, бывает, на три дня на позиции [остаются]. Новой информации у них никакой нет. С миром они не общаются там. Бани нет, но с питанием все налажено. Ребята рассказывали, что первые недели там с этим было трудно. Сейчас все нормально, да. Просят санитара, «Ниву» с пятью дверями.

Какой совет вы дадите тем, кто находится в зону СВО и кто только отправляется туда?

Какой может быть совет? Выполнять свой долг!