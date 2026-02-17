«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд, всухую уступив «Локомотиву»

Нижнекамский клуб в очередном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ встретился с «Локомотивом» на льду «Арены-2000». Единственная шайба была заброшена уже на третьей минуте встречи: хозяева реализовали первый же момент усилиями Никиты Кирьянова.

Остальное игровое время превратилось в противостояние нападающих с вратарями. Голкипер «волков» Филипп Долганов отразил 23 броска из 24, но этого не хватило даже для ничьей — атака нижнекамцев вновь не смогла подобрать ключи к воротам соперника. «Локомотив» же полностью обязан победой своему стражу ворот: Даниил Исаев оформил седьмой «сухарь» в сезоне, справившись со всеми 29 бросками, и укрепил лидерство в лиге по этому показателю.

Не помогли гостям и 10 минут игры в большинстве — реализация лишнего вновь остаётся больным местом команды. Поражение стало для подопечных Игоря Гришина четвёртым подряд. Нижнекамцы остаются на шестой строчке Востока с 59 очками, но уже вплотную приблизились конкуренты.

Дома нижнекамцев ждут два матча: 20 февраля против московского «Спартака» и 22 февраля с «Сибирью».