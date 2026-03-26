«Нефтехимик» вырвал победу у «Авангарда» во втором овертайме и сравнял счет в серии

26 марта 2026  23:14

В Омске завершился второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Авангард» принимал «Нефтехимик». Гости одержали волевую победу со счетом 4:3 во втором овертайме. После этой встречи счет в серии стал равным — 1:1.

Хозяева быстро открыли счет — на седьмой минуте отличился Константин Окулов. Во втором периоде Никита Попугаев восстановил равновесие. В заключительной 20-минутке команды устроили голевую перестрелку: Иван Николишин вывел нижнекамцев вперед, но Наиль Якупов сперва сравнял счет, а затем оформил дубль, снова сделав преимущество омичей. Однако за минуту до конца основного времени Илья Пастухов перевел игру в овертайм.

Дополнительное время потребовалось дважды: в первой 20-минутке победитель не выявился, а во втором овертайме решающий бросок удался Андрею Белозёрову, принесшему «Нефтехимику» волевую победу.

Третий матч серии состоится 28 марта. Первая встреча команд в Омске завершилась победой «Авангарда» (4:2).

«Нефтехимик» вырвал победу у «Авангарда» во втором овертайме и сравнял счет в серии
