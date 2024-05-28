В нем приняли участие представители 40 российских регионов: писатели, издатели, эксперты, представители власти.

Татарстан был выбран местом проведения фестиваля не случайно - в 2023 году наша республика стала победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

Пленарная сессия форума была озаглавлена как «Книжная индустрия нового времени». В ней приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Владимир Григорьев, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ректор Литинститута имени А.М.Горького Алексей Варламов, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и другие.

Асгат Сафаров поприветствовал участников форума от лица руководства Татарстана.

- С древнейших времен наш народ с особым уважением относится к книге, - подчеркнул он. - Первое печатное издание на татарском языке было издано около 300 лет назад - в 1722 году, в походной типографии Петра I.

Сергей Степашин отметил, что в России в настоящее время существует ряд успешных издательств, однако отрасль нуждается в определенных действиях со стороны государства, чтобы книга стала более доступной для широких масс.

- Книга должна быть более доступной, тысячу раз об этом говорил, но воз и ныне там, - подчеркнул глава РКС. - Все-таки налог на добавленную стоимость нужно убирать. Это будет мизерная потеря для бюджета, но книга станет дешевле. Мне возражают, что это откроет ящик Пандоры, говорят, что многие отрасли попросят для себя аналогичной поддержки. Но книга - это социальный, нравственный продукт, его нельзя сравнивать с колбасой и колготками. Нельзя выбивать прибыль из книги.

Также глава РКС обозначил ряд экономических проблем, которые стране необходимо решить для того, чтобы сделать книжную продукцию более доступной.

- К сожалению, в начале 90-х годов наша отечественная книжная индустрия была уничтожена, - посетовал Сергей Степашин. - Техника, краски, бумага - все стало привозным. А с недавних пор еще и заметно подорожало. Поэтому импортозамещение в книжном деле - вопрос первостепенный.

Евгений Капьев в свою очередь поднял еще одну важную тему - сохранение традиций семейного чтения, для чего РКС запустил ряд полезных акций.

- Нужно обновлять школьные библиотеки, - добавил издатель. - Мы провели исследование, оказалось, что более 80% книг современных авторов были закуплены в 80-х и 90-х годах.

Одним из способов сделать книги доступнее для детей может стать расширение функционала «Пушкинской карты». Ирада Аюпова предложила разрешить покупать с ее помощью и книги.

- Такая мера стимулирует интерес к чтению и поддержит издателей, - сказала министр культуры РТ. - Необходимо разработать списки книг, которые можно будет приобрести с помощью «Пушкинской карты». Это должны быть действительно качественные и значимые издания.

По мнению Сергея Степашина, ключевую роль в воспитании нового поколения играют писатели.

- Все-таки мы должны понимать, что надо любить Родину, - заметил он. - Но не должно быть квасного патриотизма. А люди, которые пишут книги, должны быть талантливыми.

В нынешних условиях в стране возникла потребность в ограничении распространения некоторых изданий.

- Когда наступили непростые времена, было предложено создать экспертный совет в РКС как саморегулируемую общественную организацию, - рассказал Сергей Степашин. - Конечно, это не должно превращаться в цензуру. Наша задача - защитить писателей, издателей и книжные магазины.