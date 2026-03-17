Нижнекамск и индийский Барели стали побратимами: соглашение подписано в Нью-Дели

17 марта 2026  15:44

В столице Индии на заседании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ глава Нижнекамского района Радмир Беляев подписал договор о побратимстве с представителями индийского Барели. Партнёрство откроет возможности для обмена опытом в управлении, образовании, культуре и молодёжной политике.

В рамках мероприятия Беляев избран председателем комитета по цифровизации Ассоциации городов БРИКС+. Это позволит Нижнекамску участвовать в международных инициативах и внедрять лучшие практики. Опыт города в цифровизации уже представили коллегам и вызвали интерес.

Также подписано соглашение между Ассоциацией городов Поволжья и Всеиндийским институтом местного самоуправления при поддержке ВАРМСУ. Документ позволит изучать и применять успешные решения в российских городах.

