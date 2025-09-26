«Ночной велофест»: 27 сентября тысячи велосипедистов проедут по улицам Казани

26 сентября 2025  12:42

Завтра в Казани состоится одиннадцатый «Ночной велофест», который станет финальным мероприятием летнего велосезона. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Участникам предстоит преодолеть 18 километров по центральным улицам города. Во время заезда будет доступна специальная аудиоэкскурсия, рассказывающая о вкладе казанцев в победу в ВОВ. Старт запланирован на 22:00 с парковки по проспекту Ямашева, 122Б. Регистрация участников открыта до 21:30 27 сентября.

В программе фестиваля - конкурс костюмов, трюковое мотошоу, разминка от клуба «Maximus» и выступление кавер-группы «Волга-Волга». Днем в экстрим-парке «Урам» пройдут бесплатные лекции о велопутешествиях с участием известных спортсменов и блогеров. Начало лектория в 13:30, требуется предварительная регистрация.

Мероприятие традиционно собирает тысячи участников и завершится диджей-сетом на финишной линии.

