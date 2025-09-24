Нормативы финансирования образования в Татарстане будут увеличены на 20%

Республика
24 сентября 2025  14:42

На заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана было объявлено о повышении нормативов финансового обеспечения образовательных программ на 2026 год. По сравнению с текущим годом объем финансирования дошкольного, школьного, дополнительного и профессионального образования увеличен на 20%.

Для детских садов нормативы будут дифференцированы в зависимости от направленности групп, территориального расположения учреждения, режима работы и возрастных особенностей воспитанников.

Также в ходе заседания были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о науке и о физической культуре. Первый документ направлен на гармонизацию регионального законодательства с федеральным, второй - закрепляет обязанность организаторов массовых мероприятий уведомлять исполнительные органы о деталях проведения событий.

Ключевой темой заседания стала реализация госпрограммы «Стратегическое управление талантами», которую представил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

