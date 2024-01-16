Новогодние сладости не являются причиной диабета, но помогают его обнаружить

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Газета «Казанские ведомости»
16 января 2024  11:23
Автор:
Виктория Осинина

За 10 лет в Татарстане число детей с сахарным диабетом увеличилось в два раза. Новогодние праздники сложно представить без сладких подарков и угощений. Однако, по мнению специалистов, сами сладкие подарки не являются причиной сахарного диабета первого типа, но они способствуют проявлению симптомов и выявлению заболевания.

Об этом шла речь на пресс-конференции, которая прошла в ИА «Татар-информ». Спикером выступила главный детский специалист эндокринолог Минздрава РТ Мария Шайдуллина.

«В новогодние праздники увеличивается количество детей, поступающих в отделение с декомпенсацией уже имеющегося сахарного диабета, им очень сложно бывает удержаться от употребления сладкого, особенно если в семье есть другие дети, которые имеют возможность без вреда употреблять сладости. Держать себя в руках нашим детям бывает очень сложно», - отметила Шайдуллина.

Она подчеркнула, что в новогодние каникулы растет число детей, которые попадают к эндокринологам с впервые выявленным сахарным диабетом первого типа. Это объясняется тем, что процесс болезни у этих детей уже шел, но чрезмерное употребление сладостей позволило заболеванию проявиться, стало своего рода спусковым крючком.

«Рафинированные углеводы повышают уровень сахара в крови в разы. Родители реагируют на жалобы ребенка, идут к врачам, которые и выявляют скрытое ранее заболевание. То есть сладкие подарки не являются причиной сахарного диабета первого типа, но они способствуют его проявлению и выявлению», - объяснила спикер.

По словам Шайдуллиной, в республике растет количество детей с сахарным диабетом первого типа. 

«В 2014 году, когда детскую эндокринную службу вменили мне в обязанности, у нас под наблюдением находилось 750 пациентов с сахарным диабетом первого типа. На сегодняшний день их уже полторы тысячи. То есть за 10 лет увеличение в два раза», - рассказала врач.

Она пояснила, что это общемировая тенденция: распространенность сахарного диабета первого типа снижается с севера на юг, с запада на восток. Сейчас максимальная распространенность этого заболевания наблюдается в странах Северной Европы. Так, из общероссийской статистики заболеваемости сильно выбивается Ленинградская область, там диабетиков больше.

«Чем младше ребенок, тем труднее заподозрить у него диабет», - отметила Шайдуллина.

Родителей должны насторожить чрезмерная жажда, учащение мочеиспускания, энурез, потеря веса при обычном аппетите, часто повторяющиеся и плохо заживающие кожные инфекции, вульвит, баланит, слабость, утомляемость.

Последние два состояния могут проявляться после прихода из школы или детсада, когда дети предпочитают отдохнуть, поспать, отказываются ходить на спортивные секции и кружки, которые им нравились, потому что сил на них нет.

«Стоит насторожиться, если у ребенка появляются признаки обезвоженности, он жалуется на боли в животе, тошноту и рвоту, если вы видите, что он начал как-то странно дышать: дыхание шумное, глубокое, редкое. Вы можете почувствовать запах ацетона в выдыхаемом ребенком воздухе. Сначала он напоминает запах прокисших печеных яблок, он сладковат, но с усугублением состояния пациента превращается в запах технического ацетона. Если мы видим у пациента ухудшение сознания любой степени тяжести - это свидетельство уже тяжелого состояния, сопровождающего сахарный диабет», - перечислила тревожные симптомы эндокринолог. 

При выявлении каких-либо перечисленных признаков заболевания необходимо обратиться к специалистам.

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