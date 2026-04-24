Новые меры: ввоз скота в РТ ограничат при угрозе ящура и бруцеллеза

24 апреля 2026  09:08

Кабинет министров Республики Татарстан во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным утвердил изменения в комплексных планах профилактики опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В планы мероприятий по борьбе с ящуром (2022–2027 годы), а также с сибирской язвой и бруцеллезом (2024–2028 годы) включены дополнительные пункты. Они позволяют региональным властям ограничивать ввоз на территорию Татарстана скота и продукции животного происхождения из тех субъектов РФ, где зафиксированы вспышки этих заболеваний. Мера будет применяться выборочно, в зависимости от текущей эпизоотической обстановки.

Исполнение новых предписаний возложено на управление Россельхознадзора по РТ, Главное управление ветеринарии Кабмина РТ, МВД по РТ, а также на самих владельцев животных.

