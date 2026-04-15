Новый статус глав районов: как федеральный закон меняет систему публичной власти в РТ

15 апреля 2026  13:54

На заседании Госсовета РТ министр юстиции Рустем Загидуллин представил законопроект, наделяющий глав муниципальных районов и городских округов статусом лиц, замещающих одновременно государственную должность республики и муниципальную должность. Главы поселений двойного статуса не получат.

Изменения вызваны необходимостью привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ от 20 марта 2025 года. Документ закрепляет принцип единства публичной власти, согласно которому глава муниципального образования должен замещать и государственную должность субъекта РФ.

Законопроект также предусматривает дополнительные гарантии для глав районов и городских округов. Как пояснил Загидуллин, это делается для создания единой системы гарантий для лиц, занимающих государственные должности республики, и также в рамках приведения региональных норм в соответствие с федеральными требованиями.

