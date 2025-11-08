Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев

news_top_970_100
Город
8 ноября 2025  09:39

Казанская городская система здравоохранения получила нового руководителя. Пост начальника Управления здравоохранения столицы Татарстана займет Ильназ Ахмадиев, ранее возглавлявший Рыбно-Слободскую центральную районную больницу. Он сменит на этой должности Владимира Филатова.

Ильназ Ахмадиев обладает солидным опытом в организации медицинской помощи. Он был назначен главным врачом Рыбно-Слободской ЦРБ в марте 2014 года, а до этого занимал должность заместителя главврача Алексеевской центральной районной больницы. Его профессиональные заслуги были отмечены на высоком уровне — в июле этого года он был удостоен почетной грамоты Министерства здравоохранения РТ за многолетний труд и значительный вклад в охрану здоровья населения.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 10 октября по 16 ноября 2025 года
На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов
В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
Россиян ждут рекордные по продолжительности предстоящие новогодние каникулы
Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев
Двухэтажные автобусы с видами Татарстана появились в Москве и Петербурге
В этом году Соцфонд запустил 9 онлайн-услуг для семей и льготников
В Казанском Кремле завершена программа бесплатного посещения музеев по вторникам