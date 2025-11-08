Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев

Казанская городская система здравоохранения получила нового руководителя. Пост начальника Управления здравоохранения столицы Татарстана займет Ильназ Ахмадиев, ранее возглавлявший Рыбно-Слободскую центральную районную больницу. Он сменит на этой должности Владимира Филатова.

Ильназ Ахмадиев обладает солидным опытом в организации медицинской помощи. Он был назначен главным врачом Рыбно-Слободской ЦРБ в марте 2014 года, а до этого занимал должность заместителя главврача Алексеевской центральной районной больницы. Его профессиональные заслуги были отмечены на высоком уровне — в июле этого года он был удостоен почетной грамоты Министерства здравоохранения РТ за многолетний труд и значительный вклад в охрану здоровья населения.