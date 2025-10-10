Новым руководителем ОМВД Рыбно-Слободского района назначен Азат Хаматвалеев

news_top_970_100
Республика
10 октября 2025  11:40

Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов представил нового начальника отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району. Назначение полковника полиции Азата Хаматвалеева состоялось в ходе рабочей встречи с личным составом подразделения и представителями районной администрации.

Дамир Сатретдинов подчеркнул, что профессиональный путь нового руководителя начался именно в Рыбно-Слободском районе, что обеспечивает ему глубокое понимание местной специфики. «Наработанный опыт на различных должностях, в том числе в Казани, позволит организовать работу подразделения на должном уровне», – отметил министр.

Глава МВД республики выразил уверенность в том, что личный состав поддержит инициативы нового руководителя. 

news_right_column_240_400
Новости
В РТ разрабатывают критерии признания жилья ветхим для программы реновации
25 км/ч: средняя скорость общественного транспорта в Казани
За 9 месяцев 2025 года в РТ изъято свыше 17 тонн опасной пищевой продукции
«Ак Барс» объявил о перестановках в тренерском штабе
Новым руководителем ОМВД Рыбно-Слободского района назначен Азат Хаматвалеев
Александра Кашина: Я стараюсь сделать мир добрее и радостнее
Легенды и быль татарского села Большое Рыбушкино
Легенды и быль татарского села Большое Рыбушкино
Минсельхозпрод РТ ведет прием заявок на возмещение части затрат для ЛПХ