Новым руководителем ОМВД Рыбно-Слободского района назначен Азат Хаматвалеев

Министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов представил нового начальника отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району. Назначение полковника полиции Азата Хаматвалеева состоялось в ходе рабочей встречи с личным составом подразделения и представителями районной администрации.

Дамир Сатретдинов подчеркнул, что профессиональный путь нового руководителя начался именно в Рыбно-Слободском районе, что обеспечивает ему глубокое понимание местной специфики. «Наработанный опыт на различных должностях, в том числе в Казани, позволит организовать работу подразделения на должном уровне», – отметил министр.

Глава МВД республики выразил уверенность в том, что личный состав поддержит инициативы нового руководителя.