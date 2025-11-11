Ноябрь в Татарстане принял эстафету теплой осени

Начиная с праздничных дней территория Татарстана оказалась под влиянием атлантических циклонов. Западными воздушными потоками вглубь континента устремился теплый влажный воздух.

О погоде первой половины ноября рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Среднесуточная температура на 5 - 6 градусов превышает норму. Атлантика не позволяет установиться предзимнему характеру погоды.

В выходные дни и в начале недели характер погоды существенно не изменился: сохраняется теплая дождливая погода, ночных заморозков и снега не ожидается. Ночная температура воздуха составляет 1 - 6 градусов тепла, в дневные часы температура достигает 3 - 9 градусов тепла. Такие значения характерны для 20-х чисел октября.

Аналогичное теплое начало ноября наблюдается часто. За 145 лет наблюдений в текущем 21-м столетии уже много раз были перебиты абсолютные рекорды дня.

Особенно отличился 2013 год: в первой декаде ноября средняя за декаду температура воздуха превысила климатическую норму на 7 - 8 градусов и в целом ноябрь оказался самым теплым в многолетнем режиме - отклонение от нормы плюс 2,6 градуса. По данным метеостанций Казани, дважды было отмечено значительное превышение абсолютного максимума температуры - с 6 по 8 ноября. Максимальная температура воздуха 6 ноября составила 11,8 градуса тепла. Таким образом, абсолютный максимум температуры, до этого отмеченный 6 ноября 2005 года, был превышен на 3,3 градуса. 7 ноября самая высокая температура составила 13,8 градуса тепла, что на 2,4 градуса больше предыдущего абсолютного максимума, который был установлен 7 ноября 2012 года. 8 ноября столбик термометра поднимался до отметки 10,7 градуса тепла.

В 2010 году также трижды было рекордно тепло: 9,2 градуса 13 ноября, 8,5 градуса 14 ноября, 9,7 градуса 16 ноября. 23 ноября 2015 года зафиксирован самый высокий показатель дня - 10,4 градуса, 24 ноября 2008 года - 9,2 градуса. Дважды рекордно тепло было в конце ноября 2009 года: 28 ноября 6 градуса тепла, 30 ноября 5,4 градуса тепла. Так что в очередной раз погода демонстрирует факты происходящего глобального потепления атмосферы.

Однако бывают и исключения. В прошлом году к 7 ноября температура понизилась до 3 градусов мороза и выпал первый снег, правда, небольшой.

В дальнейшем предзимье все-таки наступит: волна тепла отойдет, ожидается плавное похолодание и температурный фон приблизится к климатической норме этих дней ноября.