НПО «Нефрит» опровергло планы строительства мусоросжигательного завода под Казанью

Республика
10 октября 2025  16:24

Компания «Нефрит» официально опровергла информацию о планируемом строительстве мусоросжигательного завода вблизи Казани. Как пояснила организация «Татар-информу», речь идет о создании демонстрационной модели новой технологии утилизации отходов, предназначенной для применения в труднодоступных регионах России.

Представители компании уточнили, что сбор справок о территории, включая данные о землепользовании и экологических особенностях местности, является обязательной процедурой при разработке любой новой технологии. Для этих целей использовался собственный земельный участок предприятия.

Новая технология термической утилизации с системой сухой очистки газов разрабатывается для удаленных населенных пунктов и месторождений, где отсутствует возможность организации традиционных методов обращения с отходами. Ранее появившаяся на сайте мэрии Казани информация о общественных слушаниях проекта «Нефрит-Р» была связана именно с этой экспериментальной разработкой, а не с планами промышленного строительства.

