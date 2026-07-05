О дополнительных выходных родителям детей-инвалидов

С начала 2026 года Отделение СФР по Республике Татарстан оплатило более 7 тысяч дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью.

Напомним, работающие родители детей с ограниченными возможностями здоровья имеют право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. С начала года Отделение СФР по РТ направило на оплату выходных более 297 миллионов рублей.

Оплачиваемые выходные предоставляются одному из родителей независимо от того, работает второй родитель или нет. Например, если мама находится в отпуске по уходу за ребенком или временно не работает, работающий отец может воспользоваться положенными четырьмя выходными.

Для того чтобы оформить дополнительные выходные, одному из родителей (опекуну, попечителю) необходимо подать письменное заявление работодателю. Если второй родитель трудоустроен, к заявлению необходимо приложить справку с места работы второго родителя о том, что он не использовал или использовал частично дополнительные выходные. Выходные могут быть разделены между матерью и отцом или использованы кем-то одним.

Брать выходные можно ежемесячно или накопить до 24 дней за календарный год и воспользоваться ими однократно. График предоставления таких дней подряд необходимо согласовывать с работодателем. Накопленные выходные нужно использовать в течение года, перенести их на следующий период или компенсировать деньгами нельзя.

«Дополнительные оплачиваемые выходные дни не предоставляются в период ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При этом у другого родителя сохраняется право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня», - отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Выходные оплачивает работодатель из расчета среднего заработка родителя, а Отделение СФР по Республике Татарстан возмещает ему понесенные расходы.