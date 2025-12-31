ОАК перераспределит 2,6 млрд рублей на доработку МС-21 и Ту-214

31 декабря 2025  16:08

Объединённая авиастроительная корпорация получит право направить неосвоенные бюджетные средства на развитие двух ключевых отечественных самолётов — МС-21 и Ту-214. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идёт о финансировании, которое изначально предусматривалось для проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера, но не было использовано. Теперь эти деньги разрешено перераспределить на другие программы авиастроения.

Основная часть средств — до 2,2 млрд рублей — будет направлена на улучшение характеристик МС-21-310. Планируется снизить массу самолёта, а также доработать его аэродинамику и лётно-технические параметры. Это особенно актуально после импортозамещения комплектующих, из-за которого лайнер стал тяжелее и потерял часть дальности полёта. Подготовить технические отчёты по этим работам необходимо до конца 2026 года, а выпуск конструкторской документации завершить в 2027-м.

Ещё до 400 млн рублей предусмотрено на модернизацию узлов связи на самолётах Ту-214 специального назначения. Обновление затронет как минимум четыре борта специального лётного отряда «Россия», находящегося в ведении Управделами президента. Работы по продлению ресурса оборудования планируют завершить к 2028 году.

Ту-214 — среднемагистральный самолёт вместимостью до 210 пассажиров, выпускаемый на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. После введения санкций власти приняли решение увеличить его производство, полностью заменив зарубежные системы российскими. Ожидается, что поставки модернизированных машин начнутся в середине десятилетия.

