Одолеет ли «Рубин» кризисный «Спартак»?

«Спартак» на грани перестановок в тренерском штабе

Старт сезона-2025/26 удивляет результатами фаворитов чемпионской гонки. «Зенит» за пять туров одержал всего одну победу, и то волевую, над «Ростовом». Московское «Динамо» не знает побед на протяжении трех последних туров, а «Спартак» продлил свою серию без побед на четыре игры. От лидера чемпионата «Локомотива» красно-белые отстают уже на восемь очков при явном кризисе идей на поле.

Худший старт команды за 14 лет породил слухи о возможных перестановках в тренерском штабе москвичей - серба Деяна Станковича может сменить его соотечественник, поработавший в России, - Владимир Ивич. С февраля 2025 года Ивич работает в ОАЭ у руля «Аль-Айна», но минувший сезон самый титулованный клуб Эмиратов завершил лишь пятым и не совсем удачно выступил на Клубном чемпионате мира. Зато кризисный «Краснодар» сербский специалист в сезоне-2022/23 поднял с восьмого места на шестое и довел команду до финала Кубка России.

Рахимов просит трансферы

«Рубину» откровенно повезло, что матч со «Спартаком» состоится в Казани. В паре сотен метров от «Ак Барс Арены» в эти же дни пройдет значимое событие федерального масштаба - музыкальный фестиваль «Новая волна». Учитывая потенциальную аудиторию игры с москвичами, встречу вполне могли перенести из столицы РТ на резервную арену. Так, в прошлом году в ее роли выступил стадион в Нижнем Новгороде. Благо удалось найти компромисс - программа фестиваля ориентирована на вечернее время, а футбольный матч сместили на предельно возможное дневное время - на 14.00. И уже сейчас можно предположить, что в субботу на «Ак Барс Арене» будет максимальная посещаемость за эпоху Fan ID. Пресса уточняла: на среду было продано более 20 тыс. билетов!

К игре казанцы подходят, отряхнувшись от серии из двух сокрушительных поражений. В четвертом туре чемпионата ЦСКА разобрал «Рубин» в Москве (1:5), после чего команда отправилась на кубковую игру к «Зениту», где все закончилось еще одним поражением (0:3). Из пике казанцев вывела домашняя победа над «Ростовом», пусть и с минимальным счетом. Она продлила серию без поражений на «Ак Барс Арене» до 14 игр, и велика вероятность, что серия продлится в субботу.

На открытой тренировке главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов призвал не концентрировать внимание на турнирном положении «Спартака»: «Команда будет бороться за чемпионство, ее состав соответствует самому высокому уровню. Мы ждем тяжелый матч». При этом специалист неизменно взывает к необходимости трансферов и уже недвусмысленно прогнозирует возможный спад.

- Команда выкладывается и умирает на поле, но мы такое делаем в течение двух последних лет. Рано или поздно это может закончиться, - заявил Рахимов.

Однако никаких покупок так и не случилось. Единственный новичок, защитник Дениль Мальдонадо, угодил в лазарет, не сыграв ни одного матча. Благо на данный момент это единственная потеря. Хотя до закрытия трансферного окна в России осталось три недели и пространство для маневра еще есть.

В субботу болельщиков на стадионе ждет не только яркий футбол, но и обширная предматчевая развлекательная программа. Традиционно на выезд в Казань прибывает внушительная московская торсида, так что уик-энд в Татарстане им запомнится надолго.