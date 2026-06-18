Олег Иванов вошел в тренерский штаб «Рубина»

Экс-полузащитник «Рубина» Олег Иванов вошёл в тренерский штаб клуба, сообщает пресс-служба казанцев. 39-летний игрок выступал за «Рубин» с лета 2022 года и завершил карьеру месяц назад. За казанцев Иванов провёл 94 матча во всех турнирах, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам. Большую часть карьеры полузащитник провёл в составе «Ахмата» – с 2012 по 2021 год. За грозненский клуб Иванов отыграл 243 матча, забил 17 мячей и сделал 30 передач.

В разные годы Иванов также выступал в составе «Химок», «Кубани», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Уфы».