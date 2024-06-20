Опубликована программа, карта и способы добраться до Сабантуя в Дербышках

23 июня в Березовой роще жилкоплекса «Дербышки» Казани развернётся настоящий праздник – Сабантуй. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая придется по душе и взрослым, и детям.

Начало праздника – в 9:30, окончание – в 15:00.

Гостей ждут татарские подворья, игровая площадка «Деревня», мастер-классы народных ремесел и угощения национальной кухни. Для любителей активного отдыха предусмотрены молодежный и семейный Сабантуй, площадки – Новое поколение, Банные традиции, Наука и технологии, лазертаг, а также выставка и торговые ряды. На сцене «Болгар радиосы» выступят звёзды татарстанской эстрады: Ришат Тухватуллин, Артур Мингазов, Роман Плеханов и другие. На центральном майдане пройдут спортивные соревнования и игры, а на озере Комсомольском развернётся «Водный Сабантуй» с программой на сап-бордах, фотозонами, показательными выступлениями, мастер-классами по парусному спорту и водным шоу.



Добраться можно будет двумя способами:

На бесплатных шатлах: от парковок компрессорного завода и ТЦ «Мега».

На автобусах №36, 46, 72: от остановки «Ул.Халитова» до остановки «Березовая роща».

К слову, всего в день Сабантуя власти Казани запустят 40 дополнительных автобусов. В этом году праздник в Казани обещает стать масштабным праздником, так как он пройдет на трех площадках: в Березовой роще, в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжье.

Завтра, 21 июня, в Казани состоится шествие по сбору подарков. Оно пройдет по улицам Кремлевской, Пушкина, Баумана, Островского и Каюма Насыри. Финишной точкой станет площадь у театра имени Камала, где состоится концертная программа.