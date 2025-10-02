Осенние нововведения: что меняется в жизни россиян

Повышение зарплат бюджетникам и силовикам

Одним из самых ожидаемых и социально значимых изменений стала плановая индексация заработной платы работников бюджетной сферы и силовых структур. С 1 октября их доходы увеличиваются на 7,6%. Эта корректировка затрагивает широкий круг лиц: сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников аппарата федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей и учреждений силовых ведомств.

Важно подчеркнуть, что итоговая прибавка у каждого работника будет индивидуальной, так как индексации подлежат не только базовые оклады и тарифные ставки, но и все зависящие от их величины надбавки, премии и доплаты. Для реализации этой меры в федеральном бюджете уже зарезервировано более 30 миллиардов рублей. Однако стоит отметить, что учителя, врачи и воспитатели муниципальных учреждений в это повышение не включены, так как их заработная плата финансируется из региональных и местных бюджетов.

Микрокредиторы выходят на рынок ипотеки

С 22 октября рынок жилищного кредитования пополнится новыми участниками - микрофинансовыми организациями. Это не означает свободный вход для всех МФО, право выдавать ипотечные займы получат только региональные микрофинансовые компании, которые на 100% принадлежат субъекту Российской Федерации. Фактически это государственные организации, причем в каждом регионе такая компания может быть только одна. Ключевым ограничением является сфера их деятельности: ипотечное кредитование будет разрешено исключительно в рамках реализуемых государственных программ. Речь идет о таких продуктах, как семейная, дальневосточная, арктическая или IT-ипотека.

Окончательные условия и ставки по таким жилищным кредитам, вероятнее всего, будут определяться регионами самостоятельно. Банк России будет осуществлять особый надзор за такими организациями, формируя и публикуя на своем сайте перечень МФО, соответствующих установленным требованиям. Дополнительно предусмотрена возможность погашения такой ипотеки средствами материнского капитала.

Кредитные каникулы для бизнеса и самозанятых

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых граждан с 1 октября вводится законодательно закрепленное право на кредитные каникулы. Согласно новому федеральному закону они смогут взять отсрочку по кредиту сроком до шести месяцев. Воспользоваться этой льготой можно будет один раз в пять лет по каждому из действующих кредитных договоров, заключенных после 1 марта 2024 года.

Правило распространяется как на обычные рыночные займы, так и на кредиты с государственной поддержкой. Однако для получения каникул бизнесу необходимо соответствовать ряду строгих критериев: он не должен находиться в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации, просрочка по кредиту не должна превышать 30 календарных дней, а также не должно быть судебных решений о взыскании задолженности. Эта мера призвана дать предпринимателям передышку в период временных финансовых трудностей, позволив им перегруппировать ресурсы и сохранить свое дело.

Упрощение программы долгосрочных сбережений

Участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) становится значительно проще и доступнее. С 1 октября заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в рамках программы можно будет полностью в дистанционном формате через портал «Госуслуги». Для подписания документа будет достаточно усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую можно оформить с помощью мобильного приложения «Госключ».

Еще одним важным нововведением стало смягчение правил выхода из программы. Ранее досрочное расторжение любого договора ПДС автоматически лишало гражданина права на государственное софинансирование по всем последующим договорам. Теперь вводится так называемый период охлаждения: если гражданин расторгает договор до того, как на его счет поступили средства государственной поддержки, он не теряет право на льготы по другим своим действующим договорам ПДС. Это делает программу более гибкой и защищает граждан от потери льгот в случае изменения финансовых обстоятельств.

Борьба с мошенничеством: спецкнопка в приложениях и новые обязанности банков

В сфере финансовой безопасности с 1 октября появляется мощный инструмент противодействия мошенничеству. Крупнейшие банки страны, относящиеся к категории системно значимых, обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальную кнопку для экстренного оповещения о подозрительных операциях. Если клиент в процессе перевода осознал, что стал жертвой обмана, он сможет мгновенно сообщить об этом банку и незамедлительно получить электронную справку, с которой можно обращаться в правоохранительные органы. Параллельно с этого дня все кредитные организации без исключения обязаны принимать заявления от любых граждан, даже не являющихся их клиентами, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета мошенников с использованием виртуальных карт.

Повышенная страховка для безотзывных вкладов

Повышается уровень защиты сбережений россиян, готовых к долгосрочным инвестициям. Для безотзывных вкладов, размещенных на срок более трех лет, страховое покрытие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) увеличивается вдвое - до 2,8 миллиона рублей. Принципиально важно, что эта сумма считается отдельно от стандартного возмещения в 1,4 миллиона рублей по обычным вкладам. Такой депозит оформляется специальным безотзывным сберегательным сертификатом, который является ценной бумагой. Его ключевая особенность - невозможность досрочного отзыва средств вкладчиком (за исключением форс-мажорных обстоятельств), но при этом сертификат можно продать, подарить или передать другому лицу, что компенсирует отсутствие ликвидности. За свою «несговорчивость» вкладчик получает от банка значительно повышенную процентную ставку, а банк в свою очередь - стабильный долгосрочный ресурс для кредитования.

Расширение маркировки товаров

С 1 октября система обязательной маркировки товаров знаком «Честный знак» расширяется на новые важные категории товаров. Главным нововведением стала маркировка строительных материалов. Теперь цемент, бетон, гипс и различные строительные смеси должны иметь уникальный цифровой код, который позволяет отследить всю цепочку движения товара от производителя к конечному продавцу, что призвано искоренить контрафактную продукцию на рынке.

Также под маркировку переходят многие виды косметики и бытовой химии, включая декоративную косметику, средства по уходу за кожей и полостью рта, лаки для ногтей. Полный запрет на оборот немаркированного безалкогольного пива вступает в силу, а для красной икры вводится обязательная электронная сверка объемов, заявленных к вводу в оборот, с данными ветеринарных сопроводительных документов с допустимым расхождением не более 2%.

Электронные справки для пенсионеров и мониторинг ухода

Социальная сфера также продолжает активно цифровизироваться. Пенсионеры с 1 октября получат возможность оформить справку о назначении пенсии в электронном виде через портал «Госуслуги». Такой документ, заверенный QR-кодом, будет иметь ту же юридическую силу, что и традиционное бумажное пенсионное удостоверение, и его можно будет предъявить с экрана смартфона или в распечатанном виде.

Одновременно Социальный фонд России запускает систему регулярного мониторинга качества ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Не реже одного раза в полгода через портал «Госуслуги» будут проводиться опросы получателей услуг или их законных представителей. В случае выявления неудовлетворенности качеством или объемом ухода им будет разъяснено право на отказ от конкретного помощника.

Подготовлено по материалам «Российской газеты»