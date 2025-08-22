От «цифрового врача» до умного завода: о чем расскажут на Kazan Digital Week

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев и депутат Госсовета РТ Фадбир Сафин.

Родион Карпов подчеркнул важность цифровизации для повышения производительности труда.

- Мы не можем представить развитие нашей страны и нашей республики без новых IT-решений и цифровизации, - подчеркнул он. - Для этого должны использовать все возможные механизмы и работать на местах, чтобы наши предприятия и организации были нацелены на повышение производительности труда. Без современных технологий это просто невозможно.

В этом году Минпромторг РТ проведет девять круглых столов по самым различным темам, среди которых цифровизация в энергетике, искусственный интеллект, трансформация технологий в ретейле, общественном питании и сфере услуг. Родион Карпов также анонсировал масштабную выставку, где будут представлены лучшие практики ведущих компаний республики, таких как «Татнефть», КАМАЗ, «Сибур».

Особое внимание на форуме будет уделено кадрам.

- Участникам представится возможность пообщаться с HR-специалистами компаний, чтобы узнать об интересных актуальных вакансиях, - отметил Родион Карпов. - Все, наверное, слышали, что IT-специалисты сейчас востребованы и за высокопрофессиональных работников идет настоящая борьба.

Альмир Абашев подробно рассказал о цифровой трансформации в медицине.

- Обращения по вопросам медицинской помощи составляют 67% от общего количества обращений на портал государственных услуг Республики Татарстан, - сказал он. - Этот путь начался более 30 лет назад, и сегодня в республике действует полноценная государственная информационная система электронного здравоохранения. Ключевым достижением стала электронная запись к врачу, в прошлом году ею воспользовались 16 млн раз - в 15 раз больше, чем на старте проекта в 2012 году.

Одним из самых передовых направлений стало внедрение искусственного интеллекта в диагностику заболеваний.

- Мы начали использовать технологии искусственного интеллекта для чтения рентгеновских изображений, - пояснил первый замминистра здравоохранения РТ. - В данном случае сегодня используем чтение флюорограмм, рентгенограмм грудной клетки и маммографии.

Более 3500 единиц оборудования подключено к системе компьютерного зрения и радиологическому дата-центру, что позволяет врачам оперативно обмениваться информацией и ставить точные диагнозы. Альмир Абашев также отметил, что Татарстан является одним из самых передовых регионов в области доступности цифровых технологий для сельских жителей.

- Мы первыми в стране обеспечили каждый фельдшерско-акушерский пункт интернет-соединением, - подчеркнул он. - Подключили дистанционные электрокардиографы, которые передают всю информацию в единый банк данных для анализа врачами более высокого уровня.

В Татарстане активно поддерживаются инновационные проекты.

- Инвестиционно-венчурный фонд РТ - это один из ведущих институтов поддержки бизнеса в сфере инвестиций и инноваций с двадцатилетним опытом работы, - напомнил Дамир Галиев. - Фонд применяет дифференцированный подход: проекты на ранних стадиях готовности получают преимущественно некоммерческую поддержку, в отличие от зрелых.

Дамир Галиев также подчеркнул значимость форума Kazan Digital Week для поиска перспективных проектов. В рамках форума запланированы многочисленные мероприятия для стартапов и инвесторов, включая питч-сессии, которые соберут более 500 участников.