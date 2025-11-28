От грунтовки до магистрали: как в Татарстане меняют карту дорог

О ключевых результатах дорожного строительства и ремонта, а также новых инициативах рассказал на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. По его словам, общий объем средств, направленных на ремонт и строительство региональных и местных автодорог в республике, достиг впечатляющей суммы в 82,2 млрд рублей. Значительную часть этих денег, а именно 7,9 млрд рублей, составили средства, направленные федеральным бюджетом.

Кстати, отвечая на вопрос журналиста, министр спрогнозировал, что примерно столько же средств отрасль надеется получить и в следующем году.

Как отметил спикер, в Татарстане «впервые в таком объеме реализована программа дорожной сети, появляются новые подпрограммы». Глава Миндортранса РТ заявил, что согласно поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова отдельное внимание было уделено развитию дорожно-уличной сети в муниципалитетах. Так, на эти цели было направлено 36,5 млрд рублей, что позволило провести работы на 757 объектах. Ханифов особо подчеркнул народную поддержку этой программы: «Она коснется без исключения всех населенных пунктов республики». По его словам, тема близка каждому жителю. Положительных откликов от населения на местах было, возможно, даже больше, чем при сдаче крупных федеральных или региональных дорог.

Помимо глобальных программ реализован ряд точечных, но важных проектов. Так, на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из грунтовых в щебеночно-песчаные был дополнительно выделен 1 млрд рублей. Работы на сегодня завершены на 15 объектах общей протяженностью более 37 километров в 14 муниципалитетах.

Также в республике в этом году обустроили 19 подъездов к фермерским хозяйствам протяженностью 7,1 км (на 280,4 млн рублей), привели в нормативное состояние восемь подъездных дорог к садовым обществам - 17,7 км (на 300 млн рублей), создали шесть комфортных подъездов к организациям отдыха и оздоровления детей и молодежи (на 250 млн рублей).

Помимо этого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было построено 107,5 км федеральных трасс. А на 20 участках федеральных дорог общей протяженностью 209 км заменили изношенные слои.

Завершены и другие важные для республики объекты: реконструкция участка трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, реконструкция участка автодороги Казань - Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Движение по обходу Сокуров открыли в октябре. Также завершается капремонт участка трассы Казань - Оренбург. На нем уже сделали четыре полосы для движения транспорта.

В 2025 году были отремонтированы мост через реку Тоша на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск и путепроводы на 786-м и 821-м километрах трассы М7. Здесь же завершили строительство 18 надземных пешеходных переходов, расположенных на участке от Шалей до поворота на Костенеево.

Сейчас 76,7% дорог в Татарстане находятся в нормативном состоянии.

Министр коснулся и темы платных автодорог, построенных по концессионным соглашениям. По его данным, трафик на трассе Алексеевское - Альметьевск и втором этапе Вознесенского тракта в Казани уверенно превысил все расчетные показатели. К примеру, востребованность дороги Алексеевское - Альметьевск уже сегодня в два раза превышает прогнозные значения на конец 2024-го - 2025 год. Среднесуточная интенсивность движения с момента запуска составляет 5,5 тысячи автомобилей, а в летний период наблюдался стабильный рост. «Эта дорога очень понравилась нефтяникам и всем жителям юго-востока республики. Даже жалеют, что мы пока не можем продолжить, довести до логического завершения - соединить М7 с дорогой М5», - отметил Ханифов, добавив, что этот участок уже находится на стадии планирования.

Что касается Вознесенского тракта, то здесь средний показатель интенсивности движения держится на уровне 16 - 17 тысяч автомобилей в сутки. Летом же был зафиксирован рекордный показатель в 24 тысячи автомобилей в сутки.

Осеннее снижение трафика министр назвал ожидаемым, подчеркнув, что главная задача сейчас - обеспечить комфортный и безопасный проезд для всех пользователей. Успех этих платных проектов демонстрирует не только острую потребность в качественных дорогах, но и эффективность механизма государственно-частного партнерства в дорожной сфере.