Отказ от интернета полезен для здоровья

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Хотите сохранить мозг молодым и здоровым? Исследование, проведенное командой ученых в Университете Британской Колумбии (Канада), показало, что отключение интернета на мобильном телефоне всего на две недели может замедлить старение мозга на целых 10 лет. Результаты своей работы они опубликовали в журнале PNAS Nexus (выпуск №2 за февраль 2025 года).

Данное исследование было профинансировано Фондом сообщества Кремниевой долины. В нем участвовали 400 человек, включая студентов и работающих взрослых. Ученые предложили им установить приложение, которое блокировало бы доступ к интернету на смартфонах, но позволило совершать звонки и отправлять сообщения.

Участники заполнили опросники до и после эксперимента, чтобы оценить свои когнитивные функции и психическое состояние.

Результаты оказались поразительными: способность к устойчивому вниманию, то есть к концентрации на одном объекте, улучшилась настолько, что стала сопоставима с показателями людей на 10 лет младше. 90% участников отметили позитивные изменения в своем психическом здоровье, эффект оказался более значительным, чем результаты от приема антидепрессантов за аналогичный период. Участники также сообщили о повышении общего самочувствия и удовлетворенности жизнью.

Исследователи предположили, что изменения в мозговой активности произошли благодаря тому, что люди начали проводить время по-другому: меньше времени сидели в интернете и больше общались лицом к лицу, занимались физической активностью и проводили время на свежем воздухе. В ходе исследования выяснилось, что время, проведенное за экраном, сократилось почти вдвое - в одной из групп оно уменьшилось с 5 часов 14 минут до 2 часов 41 минуты в день.

В своих выводах ученые отмечают, несмотря на множество преимуществ мобильного интернета, ограничение постоянного доступа к цифровому миру может оказать значительное положительное влияние.

«Наши результаты подтверждают, что блокировка мобильного интернета на смартфонах в течение двух недель может существенно улучшить общее самочувствие, психическое здоровье и объективно измеряемую способность удерживать внимание», - говорится в статье.

Даже те, кто нестрого следовал рекомендациям, отмечали значительные, хотя и менее выраженные улучшения. «Эти результаты подчеркивают, что постоянная связь с онлайн-пространством имеет свою цену, так как психологическое состояние улучшается при уменьшении этой связи», - комментируют ученые.

Исследователи отмечают, что около 90% взрослых американцев владеют смартфонами или телефонами с доступом в интернет и в среднем проводят за ними 4 часа 35 минут в день. Тем не менее почти половина американцев выражают беспокойство по поводу частоты использования своих устройств. Молодые люди отмечают, что постоянное пребывание в интернете затрудняет общение с реальными людьми и поддержание значимых отношений с семьей.

Эти опасения также касаются образовательных учреждений: во многих странах школьникам запрещают пользоваться смартфонами на уроках. Например, в Великобритании, где в феврале прошлого года был введен запрет на использование смартфонов в школах, учителя сообщают о заметном улучшении успеваемости и поведения учеников.

Ученые выразили серьезную обеспокоенность и подчеркивают, что люди как вид эволюционировали в условиях, где доступ к информации и возможность устанавливать социальные связи были значительно ограниченны. Это указывает на то, что постоянная стимуляция, которую предоставляет интернет, может затруднять контроль над мыслями и поведением.

В рамках эксперимента участникам полностью отключили интернет, но в будущем исследователи планируют сосредоточиться на блокировке лишь определенных приложений, таких как социальные сети. Они также намерены выяснить, может ли аналогичный результат быть достигнут при уменьшении использования других устройств, например ноутбуков или планшетов.