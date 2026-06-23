Открыт набор волонтеров на международный форум «РОСТКИ» в Казани

Академия молодежной дипломатии объявила о старте набора добровольцев на Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Мероприятие состоится в августе 2026 года в казанском «Казань Экспо» и соберет представителей регионов России и провинций Китая.

Организаторы приглашают волонтеров от 16 лет с опытом добровольческой деятельности. Помощники нужны на различных направлениях: администраторы залов, сотрудники инфостоек, специалисты по регистрации и навигации, атташе, логисты, а также медиаспециалисты. Приветствуется знание китайского языка.

Как отметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова, участие в форуме дает возможность увидеть изнутри процесс международного сотрудничества, попробовать себя в разных ролях и определить будущий профессиональный путь. Волонтерам предоставят питание и экипировку.

Заявки принимаются до 25 июля включительно. Всех кандидатов ждет онлайн-собеседование. Ссылка для регистрации доступна в официальном канале организаторов.