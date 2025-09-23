Отмена режима «Беспилотная опасность» в РТ: аэропорты возобновили штатную работу

23 сентября 2025  18:45

Режим «Беспилотная опасность», действовавший на территории Республики Татарстан с 22:15 22 сентября, официально отменен. Соответствующее уведомление было распространено через официальное мобильное приложение МЧС России. Одновременно с этим сняты временные ограничения для международных аэропортов Казани и Нижнекамска, отменен режим «Ковер», и воздушные гавани возобновили нормальную работу.

По информации Росавиации, за период действия ограничений десять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. Девять рейсов, следовавших в Казань, и один рейс в Нижнекамск совершили посадку в альтернативных аэропортах. Общая продолжительность действия особого режима составила около 18 часов. 

