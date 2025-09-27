Отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях Татарстана

27 сентября 2025  10:38

Во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана принято решение о начале отопительного сезона. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики под председательством премьер-министра Алексея Песошина.

Социально-культурные объекты республики демонстрируют 100-процентную готовность к отопительному периоду. На текущий момент тепло подано на 14 096 объектах, что составляет 49% от общего количества. При этом средний показатель готовности жилых домов достиг 99%.

Министр отметил, что 13 муниципалитетов еще не предоставили акты готовности, подтверждающие завершение подготовительных работ. Среди отстающих - Аксубаевский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Чистопольский районы и город Казань.

Алексей Песошин поручил главам муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций установить личный контроль за вопросами подготовки и начала отопительного сезона. Особое внимание будет уделено фактическому состоянию готовности объектов после анализа предоставленных актов.

