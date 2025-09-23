Отопительный сезон стартует в Альметьевском районе с 24 сентября

23 сентября 2025  12:40

Администрация Альметьевского района объявила о начале отопительного сезона с 24 сентября.Решение связано с прогнозируемым похолоданием и предписанием руководства Республики Татарстан.

В первую очередь теплоснабжение будет подано в социальные учреждения: детские сады, школы и объекты здравоохранения, что позволит обеспечить комфортные условия для детей и пациентов. Как отметил ранее Раис республики Рустам Минниханов, подготовка к отопительному периоду в Татарстане полностью завершена, а 99% социальных объектов получили паспорта готовности.

Для жилых домов с централизованным отоплением начало сезона регламентируется федеральными нормативами и назначается после установления среднесуточной температуры воздуха ниже +8°С в течение пяти последовательных дней.

