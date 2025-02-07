Ожидаемый наплыв посетителей в МФЦ Татарстана: самозапрет на кредиты вступает в силу

Многофункциональные центры Татарстана готовятся к увеличению числа посетителей из-за запуска услуги самозапрета на кредиты, которая начнет действовать с 1 марта. Об этом сообщила директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова на заседании коллегии МФЦ.

«В будущем на федеральном уровне планируется организовать прием заявлений от граждан на самозапрет оформления кредитов через многофункциональные центры. Эта мера направлена на защиту граждан от мошенничества. Учитывая опыт предыдущих лет, мы ожидаем вновь столкнуться с заметным ростом спроса», — подчеркнула Музафарова.

В 2023 году многофункциональные центры уже испытывали наплыв посетителей из-за отказа от сдачи биометрических данных, а в 2024 году на центры обрушился поток мигрантов, подавших уведомления о регистрации по месту жительства и миграционном учете.

«Масштабные операции зачастую возникают неожиданно и не снижают уровень обращений за решением повседневных вопросов. В такие моменты нагрузка на сотрудников сильно возрастает, что нарушает привычный режим работы», — добавила она.

Напомним, что с 1 марта граждане смогут установить самозапрет на выдачу кредитов, что позволит им заблокировать возможность получения кредитов и займов от микрофинансовых организаций, хотя такая мера не будет касаться ипотек, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

Желающим установить или снять запрет можно будет подать заявление неограниченное количество раз через МФЦ или портал госуслуг, причем отсутствие привязки к месту жительства позволит увеличить доступность данной услуги. Заявление на «Госуслугах» потребуется подписать электронной подписью, полученной личным визитом, либо же использовать другие виды подписи.