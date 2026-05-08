Памятник Ленину на улице 1 Мая в Казани включат в список объектов культурного наследия

В Казани памятник Владимиру Ленину, расположенный в сквере Кировского района на стыке улиц 1 Мая, Лукницкого и Гладилова, включат в государственный реестр объектов культурного наследия России. Документ об этом уже уже опубликован на сайте Республиканского комитета по охране культурного наследия. Монумент 1932 года находится рядом с управлением Казанского порохового завода.

Эта территория исторически была первым промышленным районом города, где формировался пролетариат и разворачивались революционные события 1917 года. Трехметровая статуя была изготовлена в Ленинграде и установлена в Казани в начале лета 1932 года. Позже был утрачен куб перед постаментом, служивший трибуной для митингов.

Эксперты подтвердили историко-архитектурную, художественную, научную и мемориальную ценность памятника, что и послужило основанием для его официального включения в реестр.