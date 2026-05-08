Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре и похолодании 9 мая

В День Победы, 9 мая, погода в республике преподнесет неприятный сюрприз. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, дневная температура окажется почти вдвое ниже, чем накануне, и не превысит +11…+16 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут от +6 до +11.

Существенно осложнит обстановку ветер: юго-западный, с переходом на северо-западный. В столице республики порывы будут разгоняться до 17 метров в секунду, а на отдельных территориях региона — до 18 м/с. Местами не исключены небольшие осадки.

В связи с неблагоприятными условиями МЧС призывает граждан соблюдать повышенную осторожность. На улице не следует укрываться под шаткими конструкциями, деревьями, рекламными щитами и вблизи линий электропередач.