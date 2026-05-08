В РТ в четвертый раз пройдет театрально-педагогический проект «Видимо-невидимо»

С 15 по 28 июня в республике состоится новый сезон проекта «Видимо-невидимо», организованного фондом «Живой город». Прием заявок на участие открыт до 11 мая на официальном сайте фонда.

В рамках инициативы специалисты в области социального театра выезжают в сельские школы Татарстана, где ставят спектакли с местными подростками по методу «театра горожан». В процессе задействованы театральные игры, мастер-классы, упражнения и тренинги. В результате школьники становятся не просто исполнителями, а главными героями постановок о собственных надеждах, мечтах и переживаниях.

Первые показы проходят в родных селах и деревнях — для родителей, друзей и учителей. Затем спектакли переносятся на профессиональную сцену казанской площадки MOÑ.

Проект реализуется с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За три сезона он охватил девять сельских школ Татарстана, ежегодно привлекая более 30 участников и собирая аудиторию свыше 600 зрителей. «Видимо-невидимо» также было номинировано на премию портала Enter в категории «Просветители года».