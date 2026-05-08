В Казани за день эвакуировали 17 электросамокатов и велосипедов

8 мая 2026  14:49

Сегодня в столице Татарстана прошел очередной рейд по ликвидации неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в пресс-службе мэрии, с улиц было эвакуировано 17 электросамокатов и велосипедов.

Освобождение городских магистралей от незаконно оставленной техники проводилось в зоне транспортной безопасности у станции метро «Аметьево», а также на улицах Пушкина, Карла Маркса, Островского и других центральных артериях. В мэрии отметили, что ситуация с парковкой СИМ в центре постепенно улучшается. Совместные рейды с участием сотрудников ГИБДД будут продолжены.

Ранее эвакуации проходили 5 и 6 мая — тогда за два дня с улиц убрали 240 средств мобильности. В среду в мэрии заявили, что кикшеринговые компании фактически проигнорировали проблемы с парковкой, и на предупреждения последовала «нулевая реакция».

