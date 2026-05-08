Водителям Казани посоветовали пересесть на общественный транспорт с 9 по 11 мая

8 мая 2026  17:00

В предстоящие праздничные выходные, с 9 по 11 мая, автомобилистам столицы Татарстана рекомендовано по возможности отказаться от личных машин в пользу автобусов, троллейбусов и метро. Как сообщили в Комитете по транспорту Казани, в городе прогнозируются серьезные заторы, особенно вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Напомним, что в центре Казани ограничения движения сохранятся до 10 мая из-за праздничных событий. Перекрытия также затронут улицы Бондаренко, Волгоградскую, проспект Ямашева и микрорайон Юдино.

