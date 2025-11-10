Первый этап реставрации исторического здания на Карла Маркса в Казани завершен

В центре Казани завершен первый этап реставрации памятника архитектуры — здания по улице Карла Маркса, 43/10. Специалисты восстановили исторический облик фасада, окрасив его в характерный для XIX века серо-голубой цвет с выделением декоративных элементов белым.

В ходе работ были сохранены все исторические слои здания, включая два верхних этажа, достроенные в 1930-х годах. Проведены масштабные работы по укреплению фундамента, замене межэтажных перекрытий и ремонту кровли.

Особняк имеет богатую историю: первоначально одноэтажное здание было построено в первой половине XIX века для офицера Ф.К. Баумгартена. В разные периоды здесь размещались Казанский ветеринарный институт, Учительский институт, Педагогический институт и студенческие общежития.

После полного завершения реставрационных работ здание перейдет Казанскому федеральному университету для размещения Института международных отношений.