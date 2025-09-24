Песошин: профсоюзы РТ объединяют самых активных представителей общества

Республика
24 сентября 2025  10:04

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил профсоюзное движение республики со 120-летием. Глава правительства охарактеризовал профсоюзы как цементирующую силу, объединившую наиболее активных представителей гражданского общества.

Песошин отметил богатую историю и славные традиции движения, подчеркнув его многолетнюю работу по защите трудовых прав работников и социальных гарантий. По словам премьера, профсоюзы выполняют роль связующего звена между работниками и работодателями, способствуя формированию равноправных трудовых отношений.

Глава правительства выразил благодарность активистам за вклад в социальную стабильность и развитие экономики республики. Песошин выразил уверенность в дальнейшем укреплении социального партнерства и пожелал членам профсоюзов новых успехов в их деятельности.

