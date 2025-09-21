Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем «Интервидения-2025»

Россия/Мир
21 сентября 2025  08:14

Вьетнамский исполнитель Дык Фук одержал победу в международном конкурсе «Интервидение-2025», проходившем в Москве. Артист набрал 422 балла от профессионального жюри за исполнение композиции Phù Đổng Thiên Vương.

Второе место заняло киргизское трио The Nomad с песней «Жалгыз сага» (373 балла), третье — катарийская исполнительница Дана аль-Мир с композицией Huwa Dha Anta (369 баллов).

Особенностью конкурса стал отказ российского представителя SHAMAN от оценки жюри. Артист заявил: «Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях».

Победитель получил хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей. Дык Фук выразил желание выучить русский язык и записать песню на русском. Следующий конкурс «Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии.

