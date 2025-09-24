Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в РТ 1 октября

В понедельник, 1 октября, в Татарстане состоится плановая проверка республиканской системы оповещения населения. Как сообщает ГУ МЧС по РТ, испытания начнутся в 10:40 с включения электросирен и речевых сиренных установок, а в 10:43 произойдет тестовый перехват телевизионных и радиоканалов для трансляции проверочного сообщения.

Специалисты подчеркивают, что жителям республики следует сохранять спокойствие во время проведения учений. Особое внимание в ведомстве обратили на то, что сообщать о неуслышанных сигналах сирен не требуется, поскольку все проблемные зоны, включая новые жилые кварталы, построенные после создания системы в 1980-х годах, уже известны специалистам.

В настоящее время в регионе реализуется масштабный проект по модернизации системы оповещения. Планируется, что к 2029 году техническими средствами оповещения будет охвачено более 90% жителей Татарстана. Всероссийские проверки систем оповещения традиционно проводятся дважды в год - весной и осенью, что позволяет поддерживать инфраструктуру в готовности к чрезвычайным ситуациям.