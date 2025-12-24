Платформа «Дзен» запустила публикацию новостей на татарском языке

24 декабря 2025  18:24

Крупнейшая российская платформа «Дзен» расширяет языковой контент, запустив раздел с новостями на национальных языках народов России. Пилотным проектом в этой программе стало появление на сайте материалов на татарском языке, что поддержит языковое многообразия и локальные СМИ.

Теперь пользователи из Республики Татарстан имеют возможность получать актуальную региональную информацию на двух языках. При активации геолокации или ручном указании в настройках города Казани, на главной странице платформы автоматически формируется региональная новостная лента.

Для удобства пользователей в верхней части специального раздела «Казань» размещён переключатель, позволяющий выбирать язык контента — русский или татарский. Публикации на татарском языке создаются и размещаются непосредственно татароязычными авторами и редакциями, что обеспечивает высокий уровень языковой аутентичности и точности передачи информации.

В Казани восстанавливают Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша за 368 млн рублей